إعلان قوائم التجسير اليوم

الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، إنه سيتم اليوم الأربعاء، إعلان قوائم التجسير على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة.

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وأضاف أن عدد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2022/2023 (ضمن أعلى 5% من الطلبة الناجحين المؤهلين للتجسير) بلغ 569 طالباً وطالبة بحسب نتائج دورات الامتحان خلال العام الجامعي 2021/ 2022 من أصل (11266) طالبا وطالبة يحق لهم التجسير.



وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، إن الوزارة تنتظر تزويدها من جامعة البلقاء التطبيقية بأسماء الطلبة الـ 5% الأوائل على مستوى كل تخصص على مستوى المملكة في امتحان الشامل.

