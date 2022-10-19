إعلان للطلبة المترشحين على برنامج أبناء الاردنيات في جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري-أعلنت جامعة اليرموك أن على الطلبة الذين تم ترشيحهم من وحدة تنسيق القبول الموحد على برنامج ابناء الأردنيات في جامعة اليرموك (بدل مستنكفين) مراجعة دائرة القبول والتسجيل مكتب (101) الطابق الاول.





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وقالت في منشور لها على الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن على الطلبة مراجعة الجامعة في موعد أقصاه اليوم الاربعاء الموافق 19-10-2022 ويوم غد الخميس 20-10-2022.



ولفتت أن الأوراق الثبوتية المطلوبة للطلبة:



1-كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه من وزارة التربية والتعليـم الأردنيـة وباللغـة العربيـة او معادلة الثانوية العامة.



2- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.



3- صوره مصدقة من بطاقة ابناء الاردنيات





