إعلان للطلبة المتقدمين بطلبات التحاق على البرنامج الموازي في جامعة اليرموك

الوكيل الاخباري-أعلنت جامعة اليرموك عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" أن على الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق الكترونية للجامعة لمرحلة البكالوريوس على البرنامج الموازي الدخول على الرابط التالي لمعرفة نتيجة الطلب (انقر هنا) وإستكمال إجراءات القبول ألياً.



ونوهت إلى أن إذا كانت نتيجة الطلب (مقبول مبدئي) عليك مراجعة جامعة اليرموك – دائرة القبول والتسجيل مكتب (213) في الطابق الثاني لإستكمال إجراءات القبول مصطحباً الاوراق الثبوتية المطلوبة.

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