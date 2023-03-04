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السبت، 04-03-2023 06:44 م

إعلان محمية الأزرق متنزها عالميا للسلام

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الوكيل الاخباري - أعلن وفد من المعهد العالمي للسلام، اليوم السبت، محمية الأزرق المائية "متنزه سلام" لزوار العالم.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع المعهد، في محمية الأزرق المائية، تكريما لجهود الجمعية ودورها في الحفاظ على محمية الأزرق المائية ومصادرها الطبيعية وتنمية المجتمع المحلي.

ويعد هذا الإعلان تقديرا دوليا بأهمية محمية الأزرق المائية، كواحة مميزة في الصحراء الشرقية، تحوي كنوزا من التنوع الحيوي في طياتها، وتقع على أهم مسارات هجرة الطيور في المملكة ويعيش فيها السمك السرحاني واحد من أندر أنواع الأسماك، وتقيم حولها ثقافات محلية متنوعة.

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