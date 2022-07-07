إعلان مقابلات شخصية للمتقدمين بطلبات الاستقطاب الداخلي للضريبة - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه إلى مراجعة موقع الدائرة الكائن في جبل عمان (الدوار الثالث/ عمارة البرج/ الطابق السابع) والذين تقدموا بطلبات الاستقطاب الداخلي بهدف الانتداب تمهيداً لنقل موظفين من الدوائر الحكومية إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذي تم الإعلان عنه سابقاً.

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وجاءت الدعوة بهدف إجراء المقابلة الشخصية وفق التاريخ المبين إزاء كل منهم اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً مصطحبين معهم نسخة من بطاقة الموظف الإلكترونية مختومة وموقعة من الموارد البشرية بالإضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية.

وتاليا الوظائف والأسماء:

وظيفة أمين صندوق

علاء جعفر روبين ابو شنب الاثنين 2022-08-1

محمد جمال اسماعيل الكحله الاثنين 2022-08-1

مؤيد فتحي محمود محفوظ الاثنين 2022-08-1



وظيفة مدخل معلومات



رضا صالح احمد ابو شرار الاثنين 2022-08-1

مجدى محمد يوسف مبروك الاثنين 2022-08-1

هناء عمر احمد حمدان الاثنين 2022-08-1



وظيفة طابع



اريج خليل عبد الله ابو اسبيتان الخميس 2022-07-28

ايه غنام زهدي غنام الخميس 2022-07-28

حنان عبد الخالق سالم نحله الخميس 2022-07-28

خالد هايل سالم العبادي الخميس 2022-07-28

خوله موسى خليل العيسى الخميس 2022-07-28

دانيه محمد فهد الشهوان الخميس 2022-07-28

ربى صالح عطاالله الحويان الخميس 2022-07-28

رشا جمال محمود الديرانيه الخميس 2022-07-28

رنا محمود سالم الخصاونه الخميس 2022-07-28

روز احمد فارس الدروبي الخميس 2022-07-28

شيرين محمد عبد الفتاح العمايره الخميس 2022-07-28

صلاح تيسير محمد الحلو الخميس 2022-07-28

عبد الله احمد صالح الغويري الأحد 2022-07-31

فاتن اكرم عبد الكريم برهم الأحد 2022-07-31

ماريا ماجد خطار البواب الأحد 2022-07-31

محمد تقي الدين عمر محمد ابو صبيح الأحد 2022-07-31

محمد رضا بادي محمد الزريقات الأحد 2022-07-31

مريم محمد عبد العزيز المعادات الأحد 2022-07-31

نايف سالم سفهان المراغيه الأحد 2022-07-31

هبه عماد لطفي لطفي الأحد 2022-07-31

وداد احمد محمد حنون الأحد 2022-07-31

ولاء باسم ابراهيم الناطور الأحد 2022-07-31

يزن سالم محمد الطراونه الأحد 2022-07-31

يزن موسى حميد ابو هزيم الأحد 2022-07-31



وظيفة مدقق ضريبي مساعد



احمد طالب احمد بندق الأحد 2022-07-17

احمد عبد الحفيظ عبد الودود دويك الأحد 2022-07-17

اسماء محمد عبد القادر المومني الأحد 2022-07-17

اسيل اسماعيل محمد سماره الأحد 2022-07-17

الاء محمد فلاح الصلمان الخرشه الأحد 2022-07-17

اماني ابراهيم احمد النونه الأحد 2022-07-17

امجد خالد حسن الصمادي الأحد 2022-07-17

انس محمد محمود ابو صوي الأحد 2022-07-17

اياد علي محمد الوحيدي الأحد 2022-07-17

ايمان احمد رمان الحوارثه الأحد 2022-07-17

ايناس عبد الرحيم عارف سرطاوي الأحد 2022-07-17

ايهاب سليم ساكت المعاني الأحد 2022-07-17

تماضر فايز خالد المصاروه الأحد 2022-07-17

جزاع حاتم راجي اللصاصمه الأحد 2022-07-17

جلال مروان حسين عبهري الأحد 2022-07-17

حذيفه محمد صالح الصمادي الأحد 2022-07-17

حسام محمد حسن درويش الاثنين 2022-07-18

حمزه فارع عبد الحافظ الحجاحجه الاثنين 2022-07-18

حنان صبحي محمد ابونعير الاثنين 2022-07-18

رانيا خالد محمد العقرباوي الاثنين 2022-07-18

رزان سلامه مطيع العرود الاثنين 2022-07-18

رزان مصطفى محمد عيروط الاثنين 2022-07-18

رشا محمد علي زهران الاثنين 2022-07-18

رعد محمد عبد الله المهتدي الاثنين 2022-07-18

رنا حسن احمد القطامي الاثنين 2022-07-18

رها عبد الله هردان الزبن الاثنين 2022-07-18

زيد زهير محمد الفاخوري الاثنين 2022-07-18

زيد موسى محمد عمار الاثنين 2022-07-18

سامي محمد صالح الخلايله الاثنين 2022-07-18

سلطان سليمان عزت جويحان الاثنين 2022-07-18

سليم مؤيد عبد اللطيف العتيبي الاثنين 2022-07-18

صهيب محمد حسين ابو حميد الثلاثاء 2022-07-19

عايد حلمي علي نجاجره الثلاثاء 2022-07-19

عبد الرحمن محمد فلاح الغويري الثلاثاء 2022-07-19

عبد الرحيم شاكر عمران زيتون الثلاثاء 2022-07-19

عبد الله عواد منور الخوالده الثلاثاء 2022-07-19

عدنان بدران كامل غرايبه الثلاثاء 2022-07-19

عرفات غالب حمدي مجاهد التميمي الثلاثاء 2022-07-19

علاء سلمان عوده ابو سرحان الثلاثاء 2022-07-19

علاء نافذ محمد عامر الجبالي الثلاثاء 2022-07-19

عمر حسين خازر المجالي الثلاثاء 2022-07-19

عمرو محمد مصطفى عمرو الثلاثاء 2022-07-19

غدير محمود رشدي طحلاوي الثلاثاء 2022-07-19

غسان غالب محمد المساعيد الثلاثاء 2022-07-19

فادي امجد حسن مهداوي الثلاثاء 2022-07-19

فاطمه ابراهيم حسن جوده الثلاثاء 2022-07-19

فاطمه مصطفى ارشيد الدعجه الثلاثاء 2022-07-19

فرح عبد الله محمد فال الشنقيطي الأربعاء 2022-07-20

فرح مازن عبد القادر الحيت الأربعاء 2022-07-20

كمال علي سليمان الحلاحله الأربعاء 2022-07-20

ماهر حسين يوسف الخطيب الأربعاء 2022-07-20

مجد عمر حسن الهنداوي الأربعاء 2022-07-20

محمد اسعد محمد عميره الأربعاء 2022-07-20

محمد اكرم فايز جابر الأربعاء 2022-07-20

محمد زيد محمود المبيضين الأربعاء 2022-07-20

محمد سالم سلامه مرشود الأربعاء 2022-07-20

محمد سلطي محمود عبيدات الأربعاء 2022-07-20

محمد عبد القادر عطا الله الشخانبه الأربعاء 2022-07-20

محمد عبد المعطي خالد شعبان الأربعاء 2022-07-20

محمد عرابي علي نخله الأربعاء 2022-07-20

محمد علي عبدالله بني حمد الأربعاء 2022-07-20

محمد محمود عبد القادر المكاحله الأربعاء 2022-07-20

محمود ماجد ابراهيم ابراهيم الخميس 2022-07-21

مراد عبد الفتاح يوسف عليا الخميس 2022-07-21

مراد محمود عبد الرحيم السيد الخميس 2022-07-21

منار فضل جويعد المعايطه الخميس 2022-07-21

مها وائل مصطفى ابو عمر الخميس 2022-07-21

مؤيد محمود علي الترك الخميس 2022-07-21

هديل فهد عبد الرحمن الرفاعي الخميس 2022-07-21

هشام اسماعيل حسين احمرو الخميس 2022-07-21

هناء زهير ابراهيم رشايده الخميس 2022-07-21

هنادي محمود موسى الكردي الخميس 2022-07-21

هنادي احمد زايد الرقب الخميس 2022-07-21

هيا كمال علي الشريف الخميس 2022-07-21

وفاء صلاح محمد الجبارات الخميس 2022-07-21

ولاء محمد علي العبيسات الخميس 2022-07-21

ياسمين طاهر مصطفى محمود الخميس 2022-07-21

يزن رائد عبد الله الرواشده الخميس 2022-07-21



وظيفة مبرمج



احمد سالم ابراهيم شحاده الاثنين 2022-07-25

احمد محمد تركي الجراح الاثنين 2022-07-25

احمد مصطفى علي المصري الاثنين 2022-07-25

اسراء احمد محمد الخطيب الاثنين 2022-07-25

اسماء محمد حسن ابو رمان الاثنين 2022-07-25

اشرف عبد الوهاب احمد المبيضين الاثنين 2022-07-25

الاء محمد طعمه الغزو الاثنين 2022-07-25

الشيماء محمد عيسى رمضان الاثنين 2022-07-25

المعتصم علي خلف الشوابكه الاثنين 2022-07-25

امين محمد حرب المسيعدين الاثنين 2022-07-25

انس رضا عبد الكريم الدباس الاثنين 2022-07-25

ايناس مصطفى عثمان الرجبي الاثنين 2022-07-25

بيان محمد سليمان العابد الاثنين 2022-07-25

تسنيم محمود نمر الرياحي الاثنين 2022-07-25

دانه عبد العزيز ذيب عرابي الثلاثاء 2022-07-26

ديما عبد المعطي احسان هاشم الثلاثاء 2022-07-26

رانيا انور علي مصطفى الثلاثاء 2022-07-26

رانيا حسن احمد الطعاني الثلاثاء 2022-07-26

رزان راتب يوسف محفوظ الثلاثاء 2022-07-26

روان احمد محمد الزغل الثلاثاء 2022-07-26

سعيد مصطفى عبد الهادي الدوخ الثلاثاء 2022-07-26

عامر نعيم سميح داود الثلاثاء 2022-07-26

عبير سليم محمد عطيات الثلاثاء 2022-07-26

عزت هشام عزت بيدس الثلاثاء 2022-07-26

علاء محمد علي دخل الله الثلاثاء 2022-07-26

عمر جمال حسين حسن الثلاثاء 2022-07-26

عمر علي عمر هارون الثلاثاء 2022-07-26

عمر مصطفى نوري بدارنه الثلاثاء 2022-07-26

محمد احمد اسماعيل الكيلاني الأربعاء 2022-07-27

محمد حسن احمد الرشدان الأربعاء 2022-07-27

محمد خالد عمر الجديد المجالي الأربعاء 2022-07-27

محمد عبد المهدي سلامه الكساسبه الأربعاء 2022-07-27

محمد علي احمد الخنازره القدارنه الأربعاء 2022-07-27

محمود عوض مسلم الضمور الأربعاء 2022-07-27

معاذ موسى حمدان المحاسنه الأربعاء 2022-07-27

معن مروان علي الزعبي الأربعاء 2022-07-27

منير يوسف علي الزبون الأربعاء 2022-07-27

مها احمد حسن النعيمات الأربعاء 2022-07-27

هنادي اسماعيل سالم الغرايبه الأربعاء 2022-07-27

وديع اسعد وديع حجاوي الأربعاء 2022-07-27

وسيم خالد عواد المغاصبه الأربعاء 2022-07-27



وظيفة سائق



احمد جميل سليمان محيسن الثلاثاء 2022-08-2

احمد حسن عقله شحاده الثلاثاء 2022-08-2

احمد خضر مصطفى حسن الثلاثاء 2022-08-2

احمد علي عبد المهدي السعود الثلاثاء 2022-08-2

اشرف زياد يوسف النجار الثلاثاء 2022-08-2

بشام يوسف محمد ابو صبيح الثلاثاء 2022-08-2

بهاء عبد الرحيم يوسف الزق الثلاثاء 2022-08-2

حمزه احمد محمد ابوحليمه الثلاثاء 2022-08-2

حمزه خالد احمد الدوخ الثلاثاء 2022-08-2

حمزه عوده سلمان الربيحات الثلاثاء 2022-08-2

خالد احمد عبد الكريم العساف الثلاثاء 2022-08-2

خالد ساكت حسين الحرايزه الثلاثاء 2022-08-2

رامي عواد سلامه الزيادات الثلاثاء 2022-08-2

رائد جمعه عبد القادر السعود الثلاثاء 2022-08-2

رائد محمد سلمان العوامره الثلاثاء 2022-08-2

زيد نافذ عزام ابو زيد الأربعاء 2022-08-3

طاهر محمد عبد العزيز اسماعيل عمرو الأربعاء 2022-08-3

عبد الباسط علي سليم القضاه الأربعاء 2022-08-3

عبد الفتاح حسن عبد الفتاح اجعابو الأربعاء 2022-08-3

عبد الله احمد مصطفى زريقات الأربعاء 2022-08-3

عبدالله محمد فلاح الغويري الأربعاء 2022-08-3

عصام محمد عبد الله الخوالده الأربعاء 2022-08-3

علي حسني سلمان البلوي الأربعاء 2022-08-3

فادى شكري حسني حسين الأربعاء 2022-08-3

فراس محمد احمد عبد الغني الأربعاء 2022-08-3

لؤي مصطفى يوسف المشاعله الأربعاء 2022-08-3

مجدي مليح مرعي الظليفي الأربعاء 2022-08-3

محمد تيسير عبد الرحمن الحراسيس الأربعاء 2022-08-3

محمد نايف حسن السعد الأربعاء 2022-08-3

محمد جمال عزيز ابو ارشيد الخميس 2022-08-4

محمد زيد ابراهيم ابو هزيم الخميس 2022-08-4

محمد سلامه صالح الفاعوري الخميس 2022-08-4

محمد طه عبد الجليل العقيل الخميس 2022-08-4

محمد فايز سليمان عبد القادر الخميس 2022-08-4

محمد محمود احمد تلاوي الخميس 2022-08-4

محمد نصر الدين امين ابو سنينه الخميس 2022-08-4

محي الدين اسماعيل احمد ابوزينه الخميس 2022-08-4

موسى محمد احمد مشرقي الخميس 2022-08-4

موسى نبيل موسى عيسى الخميس 2022-08-4

هاشم خلف مقبل الحديد الخميس 2022-08-4

هاني رافع ثنيان العثمان الخميس 2022-08-4

هيثم جمال ابراهيم عبد الهادي الخميس 2022-08-4

يزيد يعقوب عبد الكريم مواس الخميس 2022-08-4



وظيفة باحث قانوني



ابراهيم محمد ابراهيم الحويطي الأحد 2022-07-24

اريج عبد المجيد محمد خاطر الأحد 2022-07-24

اسراء مروان سليمان مشعل الأحد 2022-07-24

اسماعيل محمد علي الرمامنه الأحد 2022-07-24

امجد محمود عياده العجارمه الأحد 2022-07-24

ايات خالد سليمان البدور الأحد 2022-07-24

ايهاب فهمي احمد ريان الأحد 2022-07-24

تمارا علي محمود الخطيب الأحد 2022-07-24

حمدي وليد حمدي الدويك الأحد 2022-07-24

خالد كامل مصطفى الدويكات الأحد 2022-07-24

ركاد سالم فلاح خوالده الأحد 2022-07-24

عمر علي احمد جرادات الأحد 2022-07-24

قيس محمد عقيل الخوالده الأحد 2022-07-24

ليث محمد حمدان القضاه الأحد 2022-07-24

محمد صالح محمد مساعده الأحد 2022-07-24

محمد عواد سليمان الدعجه الأحد 2022-07-24

مصعب اسماعيل خليف القطيفان الأحد 2022-07-24

هبه محمد عبد الرحمن سعاده الأحد 2022-07-24