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السبت، 22-05-2021 03:24 م

إعلان منطقة البحر الميت وجهة سياحية آمنة الخميس المقبل

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، السبت، أن الإعلان عن منطقة البحر الميت كوجهة سياحية آمنة سيكون الخميس المقبل، بعد نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
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وبين الهندي لـ "المملكة"، أن "يوم الأربعاء المقبل سيتم الانتهاء من إعطاء جرعتي لقاح فيروس كورونا لجميع العاملين ومقدمي الخدمات السياحية في منطقة البحر الميت".

وأشار الهندي إلى أنه "سيتم الاتفاق مع الجهات المعنية بضرورة عدم السماح بالدخول إلى المنشآت الفندقية في البحر الميت لمن لم يتلقَ اللقاح ضد فيروس كورونا اعتبارا من الشهر المقبل".

 




 

 


 

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