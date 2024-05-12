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الأحد، 12-05-2024 03:28 م

إعلان من مديرية الإفتاء في القوات المسلحة حول المسابقة السنوية للحديث الشريف

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الوكيل الإخباري - تنوي مديرية الإفتاء عقد المسابقة السنوية الثالثة للحديث الشريف على مستوى القوات المسلحة الأردنية.

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1- فروع مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف للعسكريين رقم (3) لعام 2024:

1 الضباط المادة المطلوبة: أحاديث مختارة من صحيح البخاري ومسلم (200) حديث
2 الأئمة ومساعدي الأئمة ومجهزي الموتى
3 ضباط الصف
4 الأفراد
5 المجندات
6 المستخدمون المدنيون
7 أبناء العاملين

2- مستويات المسابقة:

المستوى المطلوب عدد الأحاديث التي تطرح على المتسابق
1 الأول كاملاً (200) حديث 20 حديث
2 الثاني من حديث ( 1 ) ولغاية ( 150 ) 15 حديث
3 الثالث من حديث ( 1 ) ولغاية ( 100 ) 10 احاديث
4 الرابع من حديث ( 1 ) ولغاية ( 50 ) 5 احاديث
تقديم الامتحان كتابياً لجميع الفروع باستثناء أبناء العاملين يكون شفوياً لمن هم دون (12) عاماً.

3- تعليمات المسابقة:
أ-    إبراز شهادة التعيين أو شهادة الاستخدام للمشتركين عند ابتداء الفحص.
ب-  وضع كل ما يتعلق بالفحص خارج القاعة وممنوعيه اصطحاب الأجهزة الخلوية.
ج-   يتم التواجد داخل القاعة الساعة 0900 ولا يسمح بالدخول بعد الساعة 0930 مهما كانت الأسباب ولا يسمح بالخروج قبل نصف ساعة من بدء الفحص.
د-    كتابة الرقم والمهنة والاسم من أربع مقاطع مطابق لشهادة التعيين واسم الوحدة الملحق بها ورقم الهاتف وكل ذلك يكتب بخط واضح على زاوية دفتر الفحص المخصص وتكتب المادة على وجه الدفتر.
هـ-    التقيد بالضبط والربط العسكري والتحلي بالأخلاق العسكرية المعهودة في قواتنا المسلحة الأردنية.
و-    اللباس بالزي العسكري (للعسكريين) ولا يسمح لهم التقدم للمنافسة باللباس المدني مهما كانت الأسباب.
 ز-     يعتبر الخمسة الأوائل من كل فرع في التصفية الأولية مؤهلين للتصفية النهائية.
ح-    يعتبر الثلاثة الأوائل من كل فرع في التصفية النهائية فائزين في المسابقة.


4- مكان وزمان المسابقة:

التصفية المكان اليوم التاريخ
1 الأولية كلية الامير الحسن للعلوم الاسلامية الأحد 18/8/2024
2 النهائية كلية الامير الحسن للعلوم الاسلامية الأربعاء 21/8/2024

5- آلية احتساب العلامة:

متن الحديث 50 علامة
العنوان 10 علامات
التعريف بالراوي 10 علامات
معاني الكلمات 10 علامات
فوائد الحديث 10 علامات
الربط بالآية الكريمة 10 علامات

 




 

 


 

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