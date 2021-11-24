الأربعاء 24-11-2021
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الأربعاء، 24-11-2021 06:35 م

إعلان موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمّان الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أن مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع الأسبوع المقبل لإعلان موعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان بعد مخاطبة رئيس الوزراء للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وتوقع الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني عبر "المملكة"، إجراء الانتخابات المحلية خلال 4 أشهر، موضحا أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وسندا لأحكام القوانين الناظمة سيجتمع الأسبوع المقبل؛ لإعلان موعد الانتخابات بعد تحديد وإقرار المدد القانونية للعملية الانتخابية.

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