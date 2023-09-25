إعلان نتائج استطلاع الرأي حول مناهج اللغة العربية المطورة

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الاثنين نتائج استطلاع للرأي أجراه حول مناهج اللغة العربية المطوّرة "العربية لغتي" للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر.

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وتضمن الاستطلاع بحسب بيان للمركز اثنتين وعشرين فقرة تناولت محاور الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والبناء اللغوي، والتعلم الفردي، والربط بالحياة، والتفكير الناقد، والتنوع في النصوص وملاءمتها لأعمار الطلبة.



وشمل الاستطلاع عينة من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الخاص، والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث.

بدوره أشار رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الأستاذ الدكتور محي الدين توق إلى أن المركز ملتزم بسياسته في تعزيز مبدأ الشفافية والتشاركية مع الميدان التربوي، وأن الاستطلاعات التي تصدر عن المركز تأتي بهدف الحصول على تغذية راجعة حول المناهج والكتب المدرسية تفيد في تطويرها في الطبعات اللاحقة مستقبلا.



وبحسب النتائج فإن التقييمات لم تختلف باختلاف الصف الدراسي للكتاب (10،7،4،1)، وكانت تقييمات المشرفين أعلى من تقييمات المعلمين في ثماني فقرات، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في بقية الفقرات.



وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن جميع الأوساط الحسابية لجميع الصفوف كانت أكبر من أو تساوي 3 على التدرج الخماسي، ما يعني أن التقييمات لمناهج اللغة العربية المطوّرة كانت بمجملها جيدة.



وأشار 65% منهم إلى أن الكتب تساعد الطلبة على التعلم بشكل فردي، وأن النصوص فيها متنوعة، وتوظف التكنولوجيا والتعلم الرقمي وأدواته بصورة كبيرة.



ولفت 61% منهم إلى أن الكتب تحفز التفكير الناقد والتحليلي لدى الطلبة، وتسهم في تغيير الصور النمطية السائدة في المجتمع بصورة كبيرة.

كما قدم بعض المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات توصيات بغرض التحسين، وسيتم الأخذ بها من قبل المركز في الطبعات اللاحقة.

