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الأحد، 10-04-2022 07:27 ص

إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم

جامعة البلقاء


الوكيل الإخباري - تعلن جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الربيعية 2022.

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ويعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، أحمد العجلوني، مؤتمراً صحفياً الساعة 11 صباحا في مركز الجامعة في محافظة السلط للإعلان عن نتائج امتحان "الشامل"، التي بدأت امتحاناتها العملية السبت 3 آذار/مارس الماضي، واستمرت لغاية 17 من الشهر ذاته.


فيما بدأت الامتحانات النظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، للدورة الربيعية 2022، الأربعاء 23 آذار/مارس الماضي حتى 30 آذار/مارس من الشهر ذاته.


 




 

 


 

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