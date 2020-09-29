إعلان نتائج القبول الموحد - رابط

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021.اولاً: بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول(42929) طالبأً وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين للقبول (14605) طالباً وطالبة.ثانياً: تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول اليوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020 وذلك على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان التالي (WWW.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في الشهادة الثانوية العامة.ثالثاً : وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار) الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعام (2020) فقط ضمن قائمة القبول الموحد، و حسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، ويبلغ عددهم (11283) طالباً وطالبة. وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 30 /9 / 2020.رابعاً: وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1 /10 / 2020, وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق 5 / 10 / 2020 ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الالكترونية محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام (2020) فقط، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.خامساً : تبدأ عملية تقديم طلبات الإلتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 /10 / 2020، وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 06/10/2020، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة بالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية لعام (2020) فقط، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.سادساً: يتوقع إعلان نتائج قبول طلبة التجسير خلال الأسبوع القادم.سابعاً: آخر موعد لتحميل الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية..... الخ) لشهادة المعادلة هو تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الاثنين الموافق 5 /10 / 2020 وبخلاف ذلك سيتم الغاء طلب القبول الموحد، وستقوم الوحدة بتاريخ 6 /10 / 2020 باعلان أسماء الطلبة الحاصلين على معدلات متساوية والذين سيطلب منهم حضور امتحان المفاضلة في حرم الجامعة الأردنية بتاريخ 7 /10 / 2020 حيث سيتم إعلان نتائج ترشيحهم للقبول نهاية الأسبوع القادم.ثامناً: بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة .للاستفسار عن النتائج الرجاء الدخول للرابط التالي: