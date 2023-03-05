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الأحد، 05-03-2023 07:16 م

إعلان نتائج القبول الموحد لتعبئة مقاعد شاغرة من خريجي “التكميلية”

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-2022010


الوكيل الاخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعلن، اليوم الأحد، نتائج ترشيح طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة (للمرة الأخيرة) في البرنامج العادي في بعض الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2023.

وفي بيان صادر عن الوحدة مساء اليوم، بينت أنها ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم.

وأشارت إلى أنه تم ترشيح (758) طالباً وطالبة للقبول في المقاعد الشاغرة في الجامعات الرسمية.

ونوهت بأنه وتأكيداً لمبدأ الشفافية ستقوم الوحدة بإعلان معدلات القبول التنافسية الجديدة بعد تنفيذ عملية القبول في الشواغر المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوحدة من خلال الرابط التالي: (www.admhec.gov.jo).

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