إعلان نتائج المسابقة الوطنية الـ18 للروبوت

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة الوطنية للروبوت نتائج المسابقة الـ 18، حيث حصدت مدارس الحصاد التربوي المركز الأول على المملكة، وفاز بالجائزة الثانية مركز زها الثقافي، فيما جاءت بالمركز الثالث مدرسة الملكة رانيا العبد الله الثانوية للبنات.

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وقالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، إن شركة الحوسبة للأنشطة التعليمية حصلت على المركز الأول في جائزة التصميم والبرمجة، فيما جاءت مدرسة اليوبيل في المركز الثاني.



وحول جائزة أداء مهام الروبوت، جاء بالمركز الأول مركز زها الثقافي، وفي المركز الثاني مدارس الحصاد التربوي.



وجائزة المشروع، حصل على المركز الأول مدرسة أكاديمية الباب العالي، وفي المركز الثاني مركز البتراء الثقافي، أما جائزة القيم الأساسية، فقد جاء بالمركز الأول مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز الزرقاء، وفي المركز الثاني مركز آفاق/ يونيسيف.



وأشار البيان إلى أن الكلية العلمية الإسلامية – جبل عمان حصلت على جائزة افضل مدرب.



كما أعلنت اللجنة نتائج مسابقة السومو روبوت، حيث فازت فرق المعهد القومي للروبوت والتكنولوجيا بجائزة المركز الأول والثاني والثالث والرابع على مستوى المملكة.



أما نتائج مسابقة تتبع الخط المبتدئ والمتقدم، فقد فازت فرق أكاديمية الحضارات العالمية على جائزة المركز الأول والثاني والثالث، ومدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية على المركز الرابع.



كما حصلت فرق أكاديمية الحضارات العالمية على جائزة المركز الأول والثاني في مسابقة تتبع الخط المتقدم، أما مدرسة الكندي الثانوية للبنين فقد جاءت بالمركز الثالث.



يذكر أن المسابقة تعقد من قبل مركز اليوبيل للتميز التربوي مؤسسة الملك الحسين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2006، وتعتبر هذه المسابقة الأكبر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.