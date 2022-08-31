إعلان نتائج امتحان "الشامل" اليوم الاربعاء

الوكيل الإخباري - تعلن جامعة البلقاء التطبيقية، الأربعاء، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2022.

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وسيعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا في العاشرة صباحا يعلن فيه نتائج هذه الدورة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام في مركز الجامعة، وفق الناطق الإعلامي باسم جامعة البلقاء التطبيقية أحمد المناصير.



وبدأت الشهر الماضي، الامتحانات العملية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الصيفية 2022، وتقدم للامتحان العملي 5135 طالبا وطالبة.



واعتُمد في الامتحان العملي 38 مركزاً موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، وشارك في الامتحان 145 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 490 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، وفق جامعة البلقاء.



وأعلنت الجامعة سابقاً، أنها تتوقع أن يتقدم للامتحانات النظرية 7304 طلاب من 50 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم 211 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان وفقاً للخطط القديمة.



وبلغ العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الصيفية الحالية، 7346 طالبا وطالبة موزعين على 92 تخصصاً حسب الخطط الدراسية الجديدة، و50 تخصصاً حسب الخطط الدراسية القديمة، منهم 4948 طالبا وطالبة يتقدمون للامتحان لأول مرة، و1924 طالبا وطالبة- معيدون يتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و261 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و213 طالبا وطالبة يتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.

