إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية اليوم

الوكيل الإخباري - يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات عبدالله الزعبي، صباح الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية 2021.

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وأوضح بيان للجامعة، إن النتائج ستعلن بالتزامن مع المؤتمر الصحفي المنوي عقده بمبنى الجامعة، "في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا".



وبدأ، السبت، الامتحان العملي لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية 2021، وستمر حتى 16 آب/أغسطس الماضي، بحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحان عبد الله الزعبي.



وقالت مراسلة المملكة، إنه "تم رصد إصابة طالبين من طلبة الامتحان الشامل بفيروس كورونا وتأجل تقدمهم للامتحان للدورة القادمة".



وتقدم للامتحان نحو 10918 طالبا وطالبة؛ بينهم 152 من طلبة الدبلوم الفني من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة، وفق الزعبي.



وتم اعتماد 38 مركزا للامتحان العملي الذي يشارك فيه 264 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 792 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، على ما قال الزعبي.



وبلغ عدد طلبات اشتراك هذه الدورة، 12982 طالبا وطالبة منهم 10721 طالبا وطالبة منتظم بالدراسة، و1604 طلاب معيدين، و525 طالبا وطالبة يتقدمون لرفع المعدل و132مستنفذا حقه، بحسب الزعبي.