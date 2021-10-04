الإثنين 04-10-2021
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الإثنين، 04-10-2021 06:09 م

إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2021 / 2022) ضمن دورة الترشيح الأولى. 

وبحسب بيان صحفي، اليوم، قالت الوزارة إن آلية الاطلاع على النتائج تجري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo )، مشيرة إلى أنها بعثت رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

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