إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2021 / 2022) ضمن دورة الترشيح الأولى.
وبحسب بيان صحفي، اليوم، قالت الوزارة إن آلية الاطلاع على النتائج تجري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo )، مشيرة إلى أنها بعثت رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.
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