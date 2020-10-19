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الإثنين، 19-10-2020 08:15 م

إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية

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الوكبل الاخباري  - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2020 / 2021) ضمن دورة الترشيح الثالثة.
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وبينت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن نتائج البعثات يتم الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo. وأشارت الوزارة انه سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وبينت الوزارة انه يمكن إلى أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.

وأكدت انه نظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظاُ على سلامة المراجعين والموظفين على عدم استقبال أي مراجعين في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان الآتي: ([email protected]).

 




 

 


 

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