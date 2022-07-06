إعلان نتائج تقرير تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية

الوكيل الاخباري - أعلن المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء نتائج التقرير حول “تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية في الأردن…. الأفراد والسياسة والممارسة” .



وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أهمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة وما قبلها لتعزيز قدرة المعلم اللغوية وبما ينعكس إيجابًا على الطالب.



وعرض خلال مشاركته مجموعات العمل التي ضمت عددا من المنظمات ومؤسسات التعليم العامة والخاصة والتعليم العالي لرؤية الوزارة واستراتيجياتها في تطوير تعليم اللغة الإنجليزية.



وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات خلال مشاركتها في جلسات العمل، عمق العلاقة التشاركية بين المجلس والوزارة ، مشددة على أهمية تطوير وتنفيذ التوصيات وتحويلها لنقاط حقيقية وفاعلة على أرض الواقع.

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