إعلان نتائج جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، نتيجة المنافسة للحصول على جائزة الحسن بن طلال للتميّز العلمي، التي خصصت هذا العام لمؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني.

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وحصدت مدرسة الزبيرية الأساسية للبنين/معان عن مشروعها "بيئتنا الخضراء، زراعة البيوت المحمية"، و مدارس الرضوان عن مشروعها "الروبوت مشاريع مستدامة وخدمة مجتمعية"، الجائزة الأولى مناصفة، وقيمتها 10 آلاف دينار.



فيما حصد الجائزة الثانية، مدرسة المغيرة بن شعبة الثانوية للبنين/ الزرقاء عن مشروعها "مختبر ستيم"ومدرسة الرائد العربي عن مشروعها "الحد من أثر المياه المعالجة على نظام الري بالتنقيط"، مناصفة وقيمتها 7 آلاف دينار.



أما الجائزة الثالثة، فقد كانت من نصيب مدرسة الجوفة الثانوية الشاملة للبنات /البلقاء عن مشروعها "الأحواض الغاطسة" ومدرسة الدر المنثور عن مشروعها "امتلك مفاتيح المستقبل"، مناصفة وقيمتها 5 آلاف دينار.



وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب الجائزة في الأمانة العامة للمجلس 78 مشروعاً من 73 مؤسسة تُعنى بالتعليم العام، وسيتم تكريم الفائزين في حفل يقام لهذه الغاية.



