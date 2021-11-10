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الأربعاء، 10-11-2021 04:45 م

إعلان نتائج مزاد الإصدار الرابع من صكوك الكهرباء الوطنية

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي نيابة عن شركة الكهرباء الوطنية، الأربعاء، عن نتائج بيع الإصدار الرابع من صكوك التمويل الإسلامي الصادر لصالح شركة الكهرباء الوطنية.

وبلغت قيمة الإصدار 225 مليون دينار وبعائد بلغ 3.55% سنويا، ولأجل 5 سنوات ليصدر بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ويستحق في تشرين الثاني/ نوفمبر2026.

وبلغ حجم العروض الواردة بحسب البنك المركزي 562 مليون دينار وبنسبة تغطية 2.5 مرة.

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