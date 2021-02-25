إعلان نتائج منحة الجامعات الهنغارية - رابط

الوكيل الإخباري - رشّحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس (557) طالباً وطالبة ممن استكملوا طلبات التسجيل للمنحة الهنغارية للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك حتى تتم دراسة ملفاتهم من قبل الجامعات الهنغارية تمهيداً لقبول (400) طالب منهم بشكل نهائي ممن يستوفي الشروط والأسس المعتمدة.

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ويأتي تنفيذاً لخطة العمل للتعاون التربوي والعلمي الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية ووزارة الموارد البشرية الهنغارية للأعوام 2019-2020-2021.

و يمكن لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات الدخول على الرابط الآتي للاطلاع على النتيجة:

http://rce.mohe.gov.jo/hungary/

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عدد المتقدمين بطلبات للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2021 / 2022 بلغ (1991) طالباً وطالبة منهم (1180) طالب حققوا شروط الوزارة من حيث تقديم امتحان اللغة الانجليزية IELTS / TOEFL iBT)).



وقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات للحصول على منح في درجة البكالوريوس (367) رشُح منهم (358) في حين كانت أقل علامة لامتحان (IELTS) (5) علامات من (9)، كما كانت أقل علامة لامتحان (TOFELL iBT) (64) من (120).



كما بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات للحصول على منح درجة الماجستير (601) طالب رشُح منهم (100) في حين كانت أقل علامة لامتحان (IELTS) (7.5) علامة من (9)، كما كانت أقل علامة لامتحان (TOFELL iBT) (94) من (120).

كما بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات للحصول على منح درجة الدكتوراة (212) طالب رشُح منهم (99) في حين كانت أقل علامة لامتحان (IELTS) (6.5) علامة من (9)، كما كانت أقل علامة لامتحان (TOFELL iBT) (87) من (120).

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