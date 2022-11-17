إعلان نوايا لإعادة تحسين بيئة نهر الأردن والبحر الميت

الوكيل الإخباري - وقع الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت.

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وجاء توقيع إعلان النوايا على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.



ووقع إعلان النوايا عن الجانب الأردني، وزير المياه والري المهندس محمد النجار، وعن الجانب الإسرائيلي وزير حماية البيئة تمار زاندربرغ.



ويأتي التوقيع على إعلان النوايا بهدف السعي لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي انخفض منسوب جريانه إلى 7 بالمئة، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت 3 أقدام سنويا الأمر الذي سعى معه الأردن بشكل حثيث ومنذ سنوات إلى العمل الجاد وتعبئة دعم المجتمع الدولي للسعي لإنقاذ البحر الميت الذي يمثل ميراثا مشتركا للإنسانية.



وباتي إعلان النوايا كذلك في إطار سعي الأردن لحشد دعم المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المناخ وإعادة تأهيل البيئة والتنمية المستدامة لنهر الأردن والبحر الميت وكذلك خلق فرص عمل تنعكس على تحسين نوعية الحياة وتوفير المزيد من المياه للقاطنين على ضفتي نهر الأردن بما في ذلك الفلسطينيون.