إعلان هام صادر عن إدارة الترخيص

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة في عدد من مناطق المملكة .وقالت الإدارة في إعلانها الصادر اليوم الخميس، إنه واستكمالاً للجولات التي تنظمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات ضمن مبادرتها الابتكارية ( بنوصلك ), ندعو المواطنين القاطنين في المناطق التالية للاستفادة من خدمات الترخيص المتنقلة التي تقدمها المحطات المتنقلة للمواطنين ضمن هذه المناطق وحسب التواريخ والأماكن التالية من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً :-* الأحد الموافق 6/12/2020١. لواء الكورة / بيت ايدس (برقش) قاعة سمو الأمير حسين٢. لواء القطرانه - قاعة البلدية* الاثنين الموافق 7/12/2020١. لواء الكورة / بيت ايدس (برقش) - قاعة سمو الأمير حسين2.لواء الشوبك - ساحة البلدية* الثلاثاء الموافق 8/12/2020١. قضاء صخره - قاعة ساحة الجنيدي - بجانب التدريب المهني٢. لواء البتراء - ساحة مديرية الأشغال* الأربعاء الموافق 9/12/2020١. لواء البتراء - ساحة مديرية الأشغال٢. لواء المزار الشمالي - ساحة دفاع مدني صمد* الأحد الموافق 13/12/2020١. لواء الرويشد - مشغل الصيانة٢.لواء القويرة - مركز امن القويرة* الاثنين الموافق 14/12/2020١. الصفاوي - مركز امن الصفاوي2.العقبة - حديقة الأميرة سلمى* الثلاثاء الموافق 15/12/2020١. قضاء الأزرق - حديقة البلدية٢. العقبة - حديقة الأميرة سلمى* الأحد الموافق 20/12/20201.لواء ذيبان - مديرية تربية لواء ذيبان2.لواء بني كنانه - ساحة بلدية اليرموك - حريما* الاثنين 21/12/20201.لواء ذيبان - مديرية تربية لواء ذيبان2.لواء بني كنانه - ساحة بلدية اليرموك- حريماوأضافت: "تقدم محطات الترخيص المتنقلة معظم خدمات الترخيص كتجديد ترخيص المركبات ونقل ورهن المركبة بالإضافة لإصدار بدل تالف لكافة أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات".ويشار إلى أن مديرية الأمن العام قد أعلنت عن استحداث محطات الترخيص المتنقلة بهدف توسيع إطار خدماتها والوصول للإخوة المواطنين في الأماكن البعيدة وتقديم الخدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.