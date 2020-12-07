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الإثنين، 07-12-2020 12:39 م

إعلان هام صادر عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - أطلقت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي الرقم 065633404 لخدمة المواطنين والإجابة على كافة الاستفسارات خاصة المتعلقة بالجرائم الالكترونية.

ويأتي إطلاق الرقم ضمن سياسة مديرية الأمن العام في تطوير الخدمة الأمنية والارتقاء بها للوصول إلى طموح المواطن في الحصول على خدمة أمنية متميزة.

وقال الرائد انس الحلاحلة رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي إن مديرية الأمن العام تسعى وبكل السبل للحفاظ على البيئة الالكترونية الأردنية من خلال متابعتها لكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه إلى ورود العديد من الشكاوى حول ادعاء بعض الأشخاص بأنهم خبراء في الجرائم الالكترونية وهم لا يمثلون أي مؤسسة رسمية أو مرخصة محذرا المواطنين من التعامل معهم خوفاً من تعريض حياتهم للخطر.

وأهاب الرائد الحلاحلة بالإخوة المواطنين في حال وجود أي شكوى، أو مشكلة لديهم اللجوء لوحدة الجرائم الإلكترونية وعدم اللجوء لمثل أولئك الأشخاص تحت أي ظرف كان.

 




 

 


 

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