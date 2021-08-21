السبت 21-08-2021
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السبت، 21-08-2021 09:28 م

إعلان هام لطلبة التوجيهي الناجحين في عدة دورات ممن تقدموا بطلبات قبول موحد

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الوكيل الاخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن لأي طالب ناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية في عدة دورات ممن قاموا بالدخول إلى برمجية تقديم طلب القبول الموحد حاليا للعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وتخزين الطلب بناءً على بياناته في دورة معينة ويرغب بتعديل بيانات الثانوية العامة التي سينافس بناءً عليها إلى دورة أخرى أنه سيجد خيار في القائمة الرئيسية على يمين الصفحة تحت عنوان (حذف الطلب) حيث يمكن للطالب حذف طلبه ثم إعادة إدخاله مرة أخرى باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي قام الطالب بإنشائها أول مرة وفي حال كان الطالب قد دفع رسم تقديم الطلب سابقاً باستخدام خدمة إي فواتيركم فإن حالة الطلب تبقى كما هي (مدفوع) ولا يجب عليه الدفع مرة أخرى.اضافة اعلان

 




 

 


 

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