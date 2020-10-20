إعلان هام للطلبة الأردنيين في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الالثلاثاء، ان على الطلبة الأردنيين الموجودين حالياً في أوكرانيا التقدم لإمتحان الكروك2.

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ففي إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة الدارسين خارج الأردن، ومتابعة جميع شؤونهم، فإنها تدعو الطلبة الأردنيين الموجودين حالياً في أوكرانيا والذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان الكروك2 بسبب التأخر في الحصول على الفيزا الأوكرانية سرعة التواصل مع المستشار الثقافي الأردني في أوكرانيا الدكتور نبيل أبودرويش والذي يتواصل بشكل مباشر ومستمر مع السلطات الأوكرانية للعمل على إيجاد حل لمشكلتهم في ظل عدم إمكانية عقد امتحانات الكروك2 حالياً نتيجةً لتطور الوضع الوبائي في أوكرانيا وإرتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا.



