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السبت، 10-10-2020 12:37 م

إعلان هام للطلبة الأردنيين في روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي، أن الحكومة الروسية تدرس حالياً إمكانية إعفاء الطلاب الأجانب من قيود السماح بالسفر إلى روسيا لإستكمال دراستهم الجامعية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم السبت، يرجى العلم أنه وبناءً على كتاب السفارة الأردنية في موسكو فإن القيود التي فرضتها روسيا الاتحادية على دخول أراضيها بالنسبة للأشخاص الأجانب وعديمي الجنسية تنطبق على الطلاب الأجانب الدارسين في روسيا الإتحادية.

وأضافت أن الحكومة الروسية تدرس حالياً إمكانية إعفاء الطلاب الأجانب من قيود السماح بالسفر إلى روسيا لإستكمال دراستهم الجامعية. 

ودعت الطلاب الأردنيين للتواصل مع جامعاتهم الروسية لبحث آلية الدراسة عن بعد (online)  إلى حين أن تقرر السلطات الروسية بالسماح بعودتهم.

 




 

 


 

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