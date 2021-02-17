إعلان هام للطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العملي على موقعها الالكتروني خبرا جاء فيه " اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة فايروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية عدد من القرارات المتعلقة بقطاعي التعليم العالي والتعليم العام على النحو الآتي:

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1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27/2/2021 بنظام التعليم الهجين الذي اعتمد منذ بداية العام الدراسي الجاري.



2- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقاً للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد.



3- تجري الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ الاجراءات الاحترازية.



4- سيقوم المجلس الأعلى للجامعات في جلساته القادمة بمناقشة البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.



