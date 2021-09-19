الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 19-09-2021 08:37 ص

إعلان هام للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد بأن آخر موعد لتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية .........) والمتقدمين بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الحالي هو تمام الساعة (4) عصر اليوم الأحد الموافق  19 / 9 / 2021، حيث يمكنهم الدخول إلى طلب القبول الموحد وتحميل صورة المعادلة أو إرسال صورة عنها على رقم الواتساب (0779616691)، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة، كما ستقوم الوحدة قريباً بالإعلان عن موعد عقد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية من حملة الشهادات الأجنبية.اضافة اعلان


 




 

 


 

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