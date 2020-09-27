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الأحد، 27-09-2020 02:49 م

الدوام بالحد الأدنى

إعلان هام من الأمانة بعد تسجيل إصابات بكورونا

امنة
أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - تعلن أمانة عمان الكبرى ، أن العمل في الأمانة سيكون بالحد الأدنى خلال الأيام القليلة القادمة لغاية يوم الاربعاء من خلال تفعيل خطة الطوارئ للدوام بالحد الأدنى، وتعتذر عن استقبال المراجعين لكافة دوائرها ومناطقها.

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وأضافت من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، أن العمل فيها سيكون عن بعد لكافة القطاعات باستثناء قطاع التخطيط والقطاع المالي وبالحد الأدنى والاقسام الهندسية في مناطق أمانة عمان وذلك بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف دوائر الأمانة.


وأكد أمين عمان ، الدكتور يوسف الشواربة انه الدوام سيكون للقطاعات المذكورة أعلاه وبالحد الأدنى.


وسيتم إغلاق قطاع التنمية المجتمعية وعدد من الدوائر.
وأكد الشواربة خلال اجتماع عقد قبل قليل على أهمية إدامة العمل بالحد الأدنى والتأكيد على جاهزية دائرة تكنولوجيا المعلومات ، لادامة عمل القطاع المالي وقطاع التخطيط ، وقطاع الصحة والزراعة من خلال إدامة عمل السوق المركزي للخضار والفواكه ومسلخ الأمانة والحدائق العامة والمتنزهات وضبط ناقلات الأمراض .

 

واضاف الشواربة ان عمل قطاع البيئة في الميدان سيكون بكل كفاءة واقتدار لادامة نظافة المدينة واستمرار عمل الأقسام الهندسية في المناطق لعمل معاملات الأبنية واذونات الأشغال.


وطلب الشواربة من نواب مدير المدينة العمل بالحد الأدنى للموظفين والعمل عن بعد.
وأكد الشواربة أن على المواطنين عدم مراجعة أمانة عمان الكبرى واستخدام موقع الأمانة الالكتروني لتقديم المعاملات والملاحظات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأمانة عمان .


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