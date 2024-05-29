الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: لا قدرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة

خبير دستوري: حل مجلس النواب في أي وقت.. والاستحقاقات الدستورية واضحة

إعلان هام من الأمن العام بشأن ترخيص المركبات

بعبوة ناسفة .. مقتل 3 جنود إسرائيليين في رفح على يد المقاومة

رئيس جمهورية التشيك يزور جبل القلعة

2789 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

شهيد وأكثر من 20 مصابا شرقي رفح جراء قصف الاحتلال

مجاهد: سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر مطلع الشهر المقبل

بعد أيام على استقرار سعرها .. ليرة الذهب في الاردن تسجل ارتفاعا

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة الخميس الموافق 6 حزيران

الأربعاء، 29-05-2024 12:04 م

إعلان هام من الأمن العام بشأن ترخيص المركبات

5202426165614700120720


الوكيل الاخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد ، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن ، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب ، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد.

وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين ، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

خبير دستوري: حل مجلس النواب في أي وقت.. والاستحقاقات الدستورية واضحة

1ea3ddb0-121f-44f1-8d44-5fa7253a14fb

رئيس جمهورية التشيك يزور جبل القلعة

554869

2789 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

حح

مجاهد: سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر مطلع الشهر المقبل

تت

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة الخميس الموافق 6 حزيران

UVNKNdceC7byhx6C2vff4qOtNz1bIzzKcGAdVoNU

قرار هام صادر عن الجامعة الهاشمية بشأن الامتحانات

أخبار متعلقة
1716207497445

"الحسن الصناعية" تحتضن 90% من صادرات محافظة إربد

1716108429468

مديرية شباب اربد تواصل تنفيذ الأنشطة الشبابية والثقافية

aba0e56b-a067-41be-b734-62ea79a2565f

بلدية اربد تحقق وفراً مالياً في الطاقة بقيمة 72 الف دينار

1715424299255

إربد: حفرية حسبة الجورة تتحوّل إلى مكرهة صحيّة

1715355038456

بلدية طبقة فحل تنفذ حملة نظافة إسنادًا لبلدية بني عبيد

52184_6_1562240940

100 طن من الفواكه ترد للسوق المركزي في اربد