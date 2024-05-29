إعلان هام من الأمن العام بشأن ترخيص المركبات

الوكيل الاخباري-

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تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد ، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن ، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب ، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد.وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين ، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا .