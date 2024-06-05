الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إزالة اعتداء بسحب المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الكرامة

الأردن والإمارات يدينان سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

شكر وتقدير للخدمات الطبية الملكية وللنطاسي البارع العقيد رازي ابو عنزه الحياصات وفريقه الطبي

استنفار إسرائيلي كبير بالقدس

بايدن: زعماء العالم خائفون من فوز ترامب بالرئاسة

واشنطن تستبعد تحقيق إسرائيل النصر الكامل

العمري ناطقاً إعلامياً باسم وزارة التربية

حزب الله يعلن استهداف إحدى منصات القبة الحديدية

تربية الجيزة تعقد الملتقى الجغرافي الثاني

الأربعاء، 05-06-2024 04:26 م

إعلان هام من الأمن العام بشأن ترخيص المركبات

1717592852215


الوكيل الإخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي، غدا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مبنى منطقة جحفية التابعة لبلدية المزار الشمالي، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة.


وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2024-06-05-at-2.56.34-PM-868x1157

إزالة اعتداء بسحب المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الكرامة

666075c8922c1

الأردن والإمارات يدينان سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس

GPUIstWXAAAuLP3-1735x1157

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

1717595783592

التربية تودع بعثة الحج من المعلمين والعاملين فيها

1717592852215

المياه تتسلم آليات ومعدات من الوكالة الألمانية

وزارة التربية والتعليم

العمري ناطقاً إعلامياً باسم وزارة التربية

أخبار متعلقة
main_image6512c050ec2e9

1662 شقة و1183 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

1715279698518

الزرقاء: إطلاق مدرسة حقلية في دار تربية الأحداث

1715261717903

جلسات تثقيفية حول التربية الإعلامية في الطفيلة

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل