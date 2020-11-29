إعلان هام من التربية والتعليم - رابط

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الأحد، 29-11-2020 08:18 ص

وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري "

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وزار
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم تفعيل الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد. 

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وقالت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، الأحد، أنه بإمكان طلبة الثانوية المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2020 الحصول على رقم الجلوس الخاص بهم من خلال الرابط.


وأوضحت الوزارة أنه بالإضافة إلى رقم الجلوس سيتمكن الطلبة من الاطلاع على اسم مراكز امتحانهم التي سيتقدمون فيها وكذلك المباحث التي قاموا بتسجيلها في طلب الاشتراك الإلكتروني. 


ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق المواد التي سجلوا للامتحان بها بعد الاطلاع عليها عن طريق الرابط وفي حال وجود أي خطأ في المعلومات الواردة في البطاقة فعلى الطالب إرسال طلب تصويب للخطأ في الخانة المخصصة لهذه الغاية على نفس الصفحة التي يتيحها الرابط علمًا أن التصويب سيبقى متاحًا للطلبة لغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 كانون الأول القادم. 


وبينت الوزارة أن بطاقات الجلوس الورقية سيتم تسليمها للطلبة من قبل رئيس القاعة قي أول يوم امتحان يتقدم به الطالب. 


وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على سلامة الطلبة في ظل الوضع الوبائي الراهن وتجنبا للاكتظاظ في مديريات التربية والتعليم.

 

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