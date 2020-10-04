إعلان هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 4 / 10 / 2020 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، حيث يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، كما أكدت الوزارة أنها لن تسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة في ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفايروس كورونا في الفترة الأخيرة مما تسبب في إغلاق عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في اليومين الأخيرين.

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وتهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.



ويمكن الدخول إلى هذه المنصة من خلال الرابط الآتي:

http://rce.mohe.gov.jo/qenquiry/



