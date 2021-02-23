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الثلاثاء، 23-02-2021 11:44 ص

دفع المساهمة المترتبة عليها للاستفادة

إعلان هام من الضمان بشأن استدامة

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامـة عن شهر شباط الحالي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 شباط 2021.

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وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركـزهـا الإعلامي، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه بأنه يتوجـب على المنشآت الراغبة بالاستفادة الدخول على حسابها على الخدمات الإلكترونية للمـؤسسة وتقديم طلب الاستفادة من برنامج استدامة.


وأكـدت المؤسسة على المنشآت المشمولة بالبرنامج ضمن فئة الأكثر تضرراً، دفع المسـاهمـة المترتبـة عليهـا بالسرعة الممكنة حتى تتمكن المؤسسة من تحويل المبالغ لمستحقيها في الموعد المحدد لصـرفـها، مشيرة إلى أن صرف المستحقات عن شهر شباط سيبدأ قبل نهاية الشهر الحالي وذلك للطلبات المكتملة.


كما أوضحت المؤسسة بأنهـا قررت اعتمـاد فئة جديدة للاستفـادة من البرنامج وهي المنشآت التي انخفضـت مبيعاتها في عام 2020 بنسبة (30%) فأكثر عن مبيعاتها في عام 2019، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الحالي.

 

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