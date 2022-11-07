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الإثنين، 07-11-2022 09:30 ص

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية لأوائل الأفواج الجامعية - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء المرشحين اوائل الأفواج الجامعية من خريجين الجامعات الأردنية من حملة الشهادة الجامعية الأولى ممن انطبقت عليهم شروط الإعلان المنشور سابقا لغايات تعبئة عدد من الوظائف المخصصة للاوائل.

ودعا الإعلان المرشحين التواجد يوم الخميس المقبل الموافق 17/11/2022 في مبنى ديوان الخدمة حسب الأوقات المحددة أدناه لحضور الامتحان التنافسي استنادا للكفايات الوظيفية. 

وبين الإعلان أن على المرشحين احضار البطاقة الشخصية، مبينا أن كل من لا يحضر الامتحان يعتبر مستنكفاً.

اضافة اعلان

 

وتالياً الأسماء: 


الخميس 17/11/2022 الساعة 11 صباحاً





 

الخميس 17/11/2022 الساعة 1 بعد الظهر








 




 

 


 

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