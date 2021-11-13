إعلان هام من مستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- نشرت الجامعة الأردنية اليوم السبت إعلانا لموظفي وزوار ومراجعي ومرتادي المستشفى، في تفاصيله ضرورة الالتزام بإبراز شهادة المطعوم أو تحميل تطبيق (سند أخضر) وتفعيله على الهواتف، وحفظ لقطة مصورة (screen shot) مأخوذة مسبقاً وإظهارها للموظف المعني عند القدوم إلى المستشفى، بالاضافه الى هوية الأحوال المدنية.

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وأوضحت أن ذلك جاء عملاً بأمر الدفاع رقم (34) لسنة (2021) ذي العلاقة، وسيطبق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2021/11/15.