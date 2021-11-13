السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 10:51 ص

إعلان هام من مستشفى الجامعة الأردنية

c5690169-9dc4-49fd-8bcd-9d8dcdceb618


الوكيل الإخباري- نشرت الجامعة الأردنية اليوم السبت إعلانا لموظفي وزوار ومراجعي ومرتادي المستشفى، في تفاصيله ضرورة الالتزام بإبراز شهادة المطعوم أو تحميل تطبيق (سند أخضر) وتفعيله على الهواتف، وحفظ لقطة مصورة (screen shot)  مأخوذة مسبقاً وإظهارها للموظف المعني عند القدوم إلى المستشفى، بالاضافه الى هوية الأحوال المدنية.

اضافة اعلان

 

وأوضحت أن ذلك جاء عملاً بأمر الدفاع رقم (34) لسنة (2021) ذي العلاقة، وسيطبق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2021/11/15.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

125328670

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

unnamed (7)

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

main_image618f9895a7233

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

112021111673339721696

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

أخبار متعلقة
w

تواصل الإقبال على تحميل تطبيق سند ليصل 1.939 مليون

czo1NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXNzYXdzYW5hLmNvbS9wb3J0YWwvaW1hZ2UvaW1naWQ0Mjc4NjEuanBnIjs=

تماس كهربائي يعطل المحول الرئيس لمستشفى الأميرة إيمان

سند 2

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

سند 2

نحو مليون و642 ألف تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

1635095498090

الجامعة العربية تشيد بالأردن لإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية

سند

الحكومة تعلن عن رابط لإستعادة كلمة سر تطبيق سند