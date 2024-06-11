إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي

الوكيل الاخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه وانفاذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام (2017)، واعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2024-2025 سوف يتم اعتماد البطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات المنافسة على المقاعد التي تخصصها السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية للطلبة ذوي الإعاقة في مرحلتي البكالوريوس والتجسير، وبغض النظر عن نوع الإعاقة أو درجتها المبينة في هذه البطاقة، كما سيتم اعتمادها أيضاً لغايات الحصول على الخصم الجامعي على الرسوم الجامعية المنصوص عليها في القانون في البرنامجين العادي والموازي في الجامعات الرسمية.

اضافة اعلان



وبناءً عليه، فإن وحدة تنسيق القبول الموحد تهيب بجميع أبنائها الطلبة من ذوي الإعاقة الراغبين بالمنافسة على المقاعد المخصصة لهم، أو الراغبين بالحصول على الخصم المحدد على الرسوم الجامعية الذي ينص عليه القانون ضرورة تقديم طلب للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على هذه البطاقة من خلال الدخول الى الرابط التالي (على أن يتم الدخول باستخدام أجهزة الحاسوب الشخصية) https://www.hcd.gov.jo/ ، ومراجعة المجلس على عناوين مكاتب الارتباط المعلن عنها بعد التسجيل على الرابط لإعطائهم الأولوية في الحصول على التشخيص.