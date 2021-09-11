إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الاجنبية

الوكيل الاخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد بأن آخر موعد لتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية ………) والمتقدمين بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الحالي هو تمام الساعة (3) عصر يوم الأربعاء الموافق 15 / 9 / 2021.



وأضافت الوحدة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان السبت، أنه يمكن للطلبة الدخول إلى طلب القبول الموحد وتحميل صورة المعادلة أو إرسال صورة عنها على رقم الواتساب (0779616691)، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة.

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