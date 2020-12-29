إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

الوكيل الإخباري - تدعو وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم في الرابط المرفق بالتواجد في الوقت والمكان المحددين ، لإجراء المقابلة الشخصية.
جاء ذلك ، بحسب ما تمّ نشره على موقع وزارة الصحة عبر "الفيسبوك".
الرابط: https://bit.ly/3rEBZR1
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