إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

الوكيل الإخباري - تدعو وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم في الرابط المرفق بالتواجد في الوقت والمكان المحددين ، لإجراء المقابلة الشخصية.

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جاء ذلك ، بحسب ما تمّ نشره على موقع وزارة الصحة عبر "الفيسبوك".



الرابط: https://bit.ly/3rEBZR1



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