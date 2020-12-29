الثلاثاء 29-12-2020
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الثلاثاء، 29-12-2020 01:01 م

بالتنسيق مع ديوان الخدمة

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

وزارة الصحة 2)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - تدعو وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم في الرابط المرفق بالتواجد في الوقت والمكان المحددين ، لإجراء المقابلة الشخصية.

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جاء ذلك ، بحسب ما تمّ نشره على موقع وزارة الصحة عبر "الفيسبوك".


الرابط: https://bit.ly/3rEBZR1

 

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