إغلاقات في الجامعة الأردنية تشمل الحضانة

الوكيل الإخباري - خاص -أعلنت الجامعة الأردنية اليوم السبت عن إغلاقات تشمل كليات التمريض والعلوم التربوية والزراعة إضافة إلى الحضانة بسبب ظهور عدد من إصابات فيروس كورونا وفق مصدر مطلع .



وأشار المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن إغلاق الحضانة جاء تحسباً من إصابة الأطفال بالفيروس مضيفاً أنه سيتم فتح كلية التمريض غداً الأحد .

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وقال إن عدد الإصابات في كلية التربية إصابتين وتابع ورد 4 حالات في كلية التمريض.



وبّين المصدر أن دوام الحضانة و كلية الزراعة "معلق " إلى إشعار آخر .



وقال إن الجامعة الأردنية ملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية ،عملاً بأوامر الدفاع.



