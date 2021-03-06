السبت 06-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%27.5 من متبرعي الدم في الحسين للسرطان أصيبوا بكورونا

العايد ينعى وزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف

مقتل أردني في ولاية تكساس

الارصاد لـ الوكيل : المملكة معرضة لاستقبال من 3 الى 5 منخفضات في الفترة القادمة

الأردنيون يترقبون حدثين بارزين

الخصاونة ينعى الوزير الأسبق نبيل الشريف

مناشدة للتبرع بالدم

محافظ العاصمة لـ الوكيل : 277 مخالفة للحظر الشامل لغاية السادسة من صباح اليوم

الوزير والعين الأسبق نبيل الشريف في ذمة الله

ولي العهد يتصدر تويتر

السبت، 06-03-2021 10:13 ص

إغلاقات في الجامعة الأردنية تشمل الحضانة

hjHRu5MQnswaeT8BLaXPfD2Kiz0gFC3snmmbT4LU
أرشيفية


الوكيل الإخباري - خاص -أعلنت الجامعة الأردنية اليوم السبت عن إغلاقات تشمل كليات التمريض والعلوم التربوية والزراعة إضافة إلى الحضانة بسبب ظهور عدد من إصابات فيروس كورونا وفق مصدر مطلع .

وأشار المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن إغلاق الحضانة جاء تحسباً من إصابة الأطفال بالفيروس مضيفاً أنه سيتم فتح كلية التمريض غداً الأحد .

اضافة اعلان
 

وقال إن عدد الإصابات في كلية التربية إصابتين وتابع ورد 4 حالات في كلية التمريض.

وبّين المصدر أن دوام الحضانة و كلية الزراعة "معلق " إلى إشعار آخر .

وقال إن الجامعة الأردنية ملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية ،عملاً بأوامر الدفاع.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202117152344166896011

%27.5 من متبرعي الدم في الحسين للسرطان أصيبوا بكورونا

2202119163332975164172

العايد ينعى وزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف

2202110134327980833442

المملكة تقدم التعازي لتركيا بحادث تحطم طائرة عسكرية ووفاة 11 عسكرياً

جريمة قتل

مقتل أردني في ولاية تكساس

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية لـ الوكيل : الامتحانات داخل الغرفة الصفية وتم تحديد موعد الامتحان الاول

1220206113650862080232

الأردنيون يترقبون حدثين بارزين

أخبار متعلقة
خ

تفاصيل جديدة لوفاة ممرضة بكورونا

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

من

تقييم عودة الطلبة إلى المدارس بعد أسبوعين

2202142327198891810

تحويل شركة زورت شهادات فحص كورونا للنائب العام

12021101920546064771

الملكة رانيا : نحن جميعاً في سباق ضد وباء كورونا

لقا

استحداث مركزين للتطعيم ضد كورونا في عمان