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الأحد، 29-11-2020 07:36 م

إغلاقات مرورية في إربد

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الوكيل الاخباري – أعلنت بلدية اربد الكبرى إغلاق نفق الملك حسين يوم غد الإثنين وباتجاه واحد للقادمين من منطقة الحصن وذلك بهدف سحب مضخات النفق وتنظيف بئر المياه الخاص بهذه المضخات بالإضافة للتأكد من سلامة جميع التوصيلات الكهربائية.
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وحسب البلدية فإن الإغلاق سيكون اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وفي سياق متصل أعلنت البلدية إغلاق المسرب الشمالي من شارع عبد القادر التل ابتداءً من إشارات المرور الواقعة أمام مبنى محافظة اربد باتجاه ميدان شفيق ارشيدات “دوار الجامعة” بهدف تعبيد الشارع بالخلطة الاسفلتية الساخنة.

وحسب البلدية فإن الإغلاق سيكون اعتباراً من منتصف هذه الليلة ولغاية الإنتهاء من العمل.

 




 

 


 

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