إغلاقات مرورية وتحويلات واسعة اليوم في عمّان - مناطق

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة السير تفاصيل الخطّة المرورية والإغلاقات والتحويلات التي سترافق فعاليات اليوبيل الفضّي ومرور 25 عاما على تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والمُقرّر إقامتها اليوم الأحد والتي ستبدأ من الساعة الثالثة والنصف عصر على النحو التالي:

1. السير القادم من صويلح باتجاه المدينة الطبية ، تحويله إلى أعلى دوار خلدا باتجاه شارع وصفي التل.

2. ⁠السير القادم من شارع وصفي التل - خلدا يتم تحويله باتجاه صويلح.

3. ⁠السير القادم من جهة الفحيص - دوار البكالوريا يتم تحويله يمينا باتجاه شارع جمعه الشلبي - شارع آل البيت.

4. ⁠السير القادم من طريق المطار باتجاه الدوار الثامن يتم تحويله باتجاه السابع والقادم من الصناعة يتم تحويله لشارع الملكة زين والقادم من البيادر يتم تحويله باتجاه السابع.

5. ⁠السير القادم من جهة الدوار السابع يتم تحويله باتجاه شارع الأميرة ثروت.

6. ⁠فيما سيتم غلق وتحويل الطرق الفرعية كافّة المغذّية لشارع الملك عبدالله الثاني من الدوار الثامن ولغاية دوار خلدا إضافة إلى الطرق الواصلة لإشارة النسر.

7. ⁠ووضعت الخطة تسهيلات محددة لمراجعي مدينة الحسين الطبية خلال مدة الإغلاق ( من دوار الأعيان باتجاه شارع محمد الدحله، شارع الحجاز باتجاه شارع الشعب باتجاه شارع سعيد خير وصولا للمدينة الطبية).

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وتشمل الخطة نشر أعداد كبيرة من رقباء السير والدوريات المرورية للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين.


كما حددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالفعاليات الوطنية.


وتدعو إدارة السير الجميع إلى التقيد بإرشادات وتعليمات رقباء السير المنتشرين على الطرق لتقديم الخدمة لهم وتسهيل تحركاتهم. 


وإذ تؤكد إدارة السير أهمية هذه المناسبة، لترفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، أسمى آيات التهنئة والتبريك مقرونة بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يديم على الأردن التقدم والأمن والاستقرار.


 




 

 


 

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