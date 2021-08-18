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الأربعاء، 18-08-2021 04:35 م

إغلاقات وإنذارات بحق منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة الزرقاء، اليوم الأربعاء، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية، حديقة ألعاب كهربائية، بسبب عدم الالتزام بأوامر الدفاع من ناحية ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة الأمان لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وبين مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور خليل الرواحنة في تصريح صحافي، اليوم، إن الكوادر الصحية أنذرت أربعة مولات تجارية وخالفت اثنين، بسبب التدخين وعدم ارتداء الكمامات، كما خالفت مخبزا لعدم الالتزام بالأوامر الخاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة.


وأضاف أن الكوادر الصحية أغلقت محل "كوفي شوب" بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة، وخالفت مطعما لعدم مطابقة مواصفات مياه الشرب للقاعدة الفنية المطلوبة حسب قانون الصحة العامة، في حين قامت بإنذار مدرسة خاصة بسبب عدم التقيد بأوامر الدفاع الخاصة بالتعليمات الصحية الاحترازية من ناحية الالتزام بالتباعد في المسافات بين الطلبة والمعلمين.


وأشار الرواحنة إلى أن الكوادر الصحية المعنية في القسم قامت بإغلاق محطة لتحلية مياه شرب لمخالفتها قانون الصحة العامة وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة، وكذلك إنذار حمامين شرقيين، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي اللازم، إضافة إلى إغلاق مسبحين، بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.

 




 

 


 

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