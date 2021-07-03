إغلاقات ومخالفات لمحال تجارية في البلقاء



الوكيل الاخباري -

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نفذت الكوادر الرقابية في مديرية صحة محافظة البلقاء 2293 زيارة تفتيشية رقابية على مختلف المنشآت والمحال التجارية في جميع الوية ومناطق المحافظة خلال النصف الاول من العام الحالي.وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور صائب الحياصات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم السبت، إنه جرى تحرير 111 مخالفة لمحال تجارية مختلفة، اضافة لتوجيه 631 انذارا لمحال لمخالفتها تعليمات وقانون الصحة العامة واجراءات السلامة العامة.وأضاف أنه تم اغلاق 32 محلا تجاريا لوجود سلبيات تشكل خطورة على حياة المواطنين، إضافة لقيام الكوادر الرقابية الصحية بإتلاف 5492 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.