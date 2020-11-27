إغلاق إدارة سوق تجاري بعمان لمخالفة أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمانة عمّان بالتنسيق مع الأمن العام مخالفة وإغلاق إدارة سوق تجاري في عمّان، ومخالفة مواطنين؛ لعدم الالتزام بمتطلبات السلامة من ارتداء الكمامة، ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين وفق أوامر الدفاع، وذلك ضمن الحملة التفتيشية الخميس.وأُغلق محل تجاري، ومطعم داخل سوق تجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بمتطلبات الوقاية من ارتداء الكمامة، ومسافات التباعد؛ لدعم جهود الحكومة في الحد من انتشار الوباء حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدة الاستمرار في تكثيف حملات التفتيش.