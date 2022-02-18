إغلاق الصناديق في انتخابات فروع نقابة المهندسين ونسبة الاقتراع 47%

الوكيل الإخباري

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- أعلن رئيس لجنة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين، علي ناصر، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات، الساعة السادسة مساء، لتبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات.وبلغت النسبة العامة للاقتراع 47%، بعدد مقترعين بلغ 9949 مهندسا ومهندسة.وقال ناصر في بيان، إن عملية الاقتراع كانت سهلة وميسرة، ضمن أجواء "ديمقراطية مارس فيها المهندسون حقهم في اختيار ممثليهم في المحافظات".وبلغت نسبة التصويت في محافظة الطفيلة 72%، وفي محافظة جرش 72%، وفي محافظة عجلون 68%، وفي محافظة المفرق 69%، وفي محافظة العقبة 59%، وفي إربد 37%، وفي الزرقاء 38% وفي البلقاء 50%.