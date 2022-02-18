الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

تراجع أسعار النفط عالميا

سياحة نشطة تشهدها الأغوار الشمالية الجمعة

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

أسعار الذهب عالميا

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمن: العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري في مأدبا

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

الجمعة، 18-02-2022 06:47 م

إغلاق الصناديق في انتخابات فروع نقابة المهندسين ونسبة الاقتراع 47%

620fcc76c2f3e


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس لجنة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين، علي ناصر، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات، الساعة السادسة مساء، لتبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات.اضافة اعلان


وبلغت النسبة العامة للاقتراع 47%، بعدد مقترعين بلغ 9949 مهندسا ومهندسة.

وقال ناصر في بيان، إن عملية الاقتراع كانت سهلة وميسرة، ضمن أجواء "ديمقراطية مارس فيها المهندسون حقهم في اختيار ممثليهم في المحافظات".

وبلغت نسبة التصويت في محافظة الطفيلة 72%، وفي محافظة جرش 72%، وفي محافظة عجلون 68%، وفي محافظة المفرق 69%، وفي محافظة العقبة 59%، وفي إربد 37%، وفي الزرقاء 38% وفي البلقاء 50%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f5271dae2516

رحلات جوية مباشرة بين العقبة وتركيا قريبا

1645201520047

آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الشفا غورية في عجلون

WhatsApp Image 2022-02-03 at 11.26.16 AM (1)

الأمن يكشف كيف يتم الاحتيال المالي الإلكتروني

446041_1_1645199937

الأمانة تنفذ أعمال تعبيد وصيانة للشوارع الرئيسية

2202217165855503847655

الصحة تدفع 20-30 دولارا ثمنا لكل جرعة لقاح كورونا

الأغوار الشمالية

سياحة نشطة تشهدها الأغوار الشمالية الجمعة

أخبار متعلقة
ببببب

المهندسين تدين الاعتداءات المتكررة على حي الشيخ جراح

image (5)

فوز رؤساء فروع نقابة المهندسين في العقبة ومأدبا ومعان بالتزكية

3d3e655df4b6f4aea29a538525b3d841

خبير هندسي: مبانينا آمنة ضد الزلازل.. وهذا ما يثير المخاوف

16d0f98c-967a-4f8b-bf99-521bc26b7bb1

تعرف على سماكات الثلوج حتى صباح اليوم الخميس في المملكة - ارقام

120221995724306682422

الصبيحي: أخطاء في نظام إستثناء تأمين الشيخوخة تجعله باطلاً

445860bf37a49410208798c090c7e255

تأجيل امتحانات كليتي معان والكرك - مواعيد