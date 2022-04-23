إغلاق باب الترشح لانتخاب المكاتب والشركات الهندسية

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، عن إغلاق باب الترشح لانتخابات رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ونائب رئيس الهيئة واعضاء مجلس الهيئة والهيئة المركزية، والتي من المقرر اجراؤها في الثامن من شهر أيار المقبل.

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وانتهت فترة التسجيل بترشح 6 مهندسين للتنافس على منصب رئيس الهيئة وهم رئيس الهيئة الحالي المهندس عبدالله غوشة، والمهندس جمال الشخشير، المهندس محمد سمارة، المهندس رايق كامل، المهندس عماد المومني، المهندس ديب دمياطي.



فيما ترشح لمنصب نائب رئيس الهيئة، 5 مرشحين، وهم المهندس عيسى حمدان، والمهندس محمد الهندي، المهندس جلال صالح والمهندس وائل الحمارنة والمهندس أمجد أبو ريا.



وترشح لعضوية مجلس الهيئة عن فئة "استشاري" والتي تمثل في مجلس الهيئة 3 أعضاء، كل من المهندس أحمد غنام، المهندس عبدالله نصيرات، المهندسة فيروز البرغوثي، المهندس أشرف البوريني، المهندس أكرم الصمادي، المهندس محمد أبو سالم، المهندس صالح رحال، يوسف محمود الشايب، المهندس منتصر قاسم، المهندس عمر جابر والمهندس وجيه سمارة، كما ترشح عن فئة مكتب هندسي والتي تمثل 3 أعضاء في المجلس كل من المهندس محمد الهمشري، المهندس جمال العرموطي، المهندس عوني اخميس، المهندس عبدالحكيم خنفر، المهندس أحمد القريوتي، المهندس جهاد نبابتة، المهندس معاوية عوض، المهندس ماجد السرحان، المهندس محمد السكر، المهندس منير الصباح، المهندس محمود العساف، والمهندس خالد بكر.



وترشح عن فئة مكتب مهندس والتي يمثلها 3 أعضاء في مجلس الهيئة، كل من المهندس عبدالكريم ابو هزيم، المهندس ماهر شلبك، المهندسة رندة سنان، المهندس محمد أبو خالد، المهندسة رندة السفاريني، المهندس رائد النتشة، المهندس يحيى فراج، المهندس بسام الشمالي، المهندس سلمان الحوراني، المهندس محمد الحسيني، المهندس حابس الجدوع، المهندس أحمد الوحيدي، المهندس محمد هاشم، المهندس ماهر المعلواني، المهندس أسامة الفارس، المهندس محمد الحتو، والمهندس محمد عمارنة.



وترشح للاعضاء المكملين للهيئة المركزية المكونة من 20 عضوا كل من، المهندس محمد نوارة، المهندس ياسر غنام، المهندس عزات غنام، المهندس أحمد الحسيني، المهندس جمال سمرين، المهندس أحمد ابو الهيجاء، المهندس جمال ابو وردة، المهندس جمال صلاح، المهندس معمر القوابعة، المهندس وهيب مدانات، المهندس سامي ابو الرب، المهندس عمر علاونة، المهندس مؤمن المصري، المهندس أحمد الكردي، المهندس حمدي الخليلي، المهندس جودت يغمور، المهندس مروان الصفدي، المهندسة حنان بادي عواد، المهندس وائل الحوراني، المهندس هشام حمد، المهندسة غزوة الطيب، المهندس جهاد العمري، المهندس يحيى الصمادي، المهندس عادل حتر، المهندس محمد دهمش، المهندس اسماعيل عواد، المهندس جهاد ابو خلف، المهندس مروان مرقة، المهندس نبيل الحيح، المهندس عاطف زيدان، المهندس رسلان ندى، المهندس خليل المصري، المهندس محمد علان، المهندس نعيم عياش، المهندسة نجوه خريس، المهندس ضياء الهلسة، المهندسة تيسير عبدالجليل، المهندس نجيب غنما، المهندس بسام الأمير، المهندسة علا الخطيب، المهندس رائد عبدالحليم، المهندس احمد سرور، المهندس سمير الجوهري، المهندس عدنان الدسوقي، المهندس محمد عبيدات، المهندس منير ابو زيد، رباح زلوم، المهندس وليد عبدالعزيز، المهندس عطا لباده، والمهندس عبدالرحيم شكري.



ودعا مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية لاجتماعها السنوي يوم 30 نيسان الجاري، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع في 7 ايار المقبل، حيث ستبحث الهيئة العامة تسمية لجان الإشراف على على الانتخابات ومناقشة التقرير السنوي للهيئة للاعوام 2019 و 2020 و 2021، ووضع برنامج عمل الهيئة للعام 2022، وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الهيئة والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية، علما بأن عملية الانتخاب ستكون متاحة للمهندسين في مركز النقابة في عمان.