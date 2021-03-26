إغلاق بلدية جرش لإصابة عاملين بكورونا

الوكيل الإخباري - قرر رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قواقزة، اليوم الجمعة، تعليق الدوام في المبنى الرئيس لبلدية جرش الكبرى ليوم غد السبت ؛ بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين في البلدية.

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وقال رئيس البلدية ، إن الإغلاق جاء تطبيقاً لإجراءات الحد من فرص انتشار فيروس كورونا، فيما ستستمر كوادر البلدية العاملة في الميدان بتقديم واجباتها وخدماتها كالمعتاد.



وأضاف ان الإغلاق جاء لحماية المراجعين وإجراء عمليات التعقيم في مبنى البلدية.

المصدر : بترا

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