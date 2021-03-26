الجمعة 26-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة البريطانية: انخفاض اصابات كورونا

ضبط 95 شخصا خالفوا الحظر الشامل في إربد

الفراية يوعز بتنفيذ إحتياجات مستشفى الكرك الحكومي

رئيس الوزراء العراقي يعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد

الصفدي يجري اتصالا مع نظيره المصري للتعزية بضحايا حادثة القطارين

بدء إرسال مواعيد جديدة لتلقي الجرعة الثانية من أسترازينيكا

قرار حكومي مرتقب خلال الأيام القادمة

إربد.. توقيف شخصٍ أطلق ألعابا نارية

الصحة: الأسبوع الحالي قديكون بداية الاستقرار الوبائي

إغلاق بلدية جرش لإصابة عاملين بكورونا

الجمعة، 26-03-2021 06:55 م

استمرار في تقديم خدماتها

إغلاق بلدية جرش لإصابة عاملين بكورونا

1220201204937948599598
توضيحية


الوكيل الإخباري - قرر رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قواقزة، اليوم الجمعة، تعليق الدوام في المبنى الرئيس لبلدية جرش الكبرى ليوم غد السبت ؛ بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين في البلدية.

اضافة اعلان

وقال رئيس البلدية ، إن الإغلاق جاء تطبيقاً لإجراءات الحد من فرص انتشار فيروس كورونا، فيما ستستمر كوادر البلدية العاملة في الميدان بتقديم واجباتها وخدماتها كالمعتاد.


وأضاف ان الإغلاق جاء لحماية المراجعين وإجراء عمليات التعقيم في مبنى البلدية.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
320212020514204481388

ضبط 95 شخصا خالفوا الحظر الشامل في إربد

3202124192335500341167

الفراية يوعز بتنفيذ إحتياجات مستشفى الكرك الحكومي

2

رئيس الوزراء العراقي يعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد

الصفدي

الصفدي يجري اتصالا مع نظيره المصري للتعزية بضحايا حادثة القطارين

كم

بدء إرسال مواعيد جديدة لتلقي الجرعة الثانية من أسترازينيكا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

قرار حكومي مرتقب خلال الأيام القادمة

أخبار متعلقة
هيئة الأوراق المالية -(ارشيفية)

تعديل ساعات العمل لمركز إيداع الأوراق المالية

05db4cea-8f63-42cb-b69a-356443ae872b

الحكومة : اجراءات صارمة قريباً وسنخفض عدد ساعات الدوام الرسمي

1614949142115

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

12021317594325543093 (1)

وزارة الطاقة تعلق الدوام بمركزها الرئيس اليوم

271020 (1)

مياهنا تعلق الدوام في مكاتبها بجبل الحسين 24 ساعة

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

التنمية: تعليق الدوام في مديريتي وادي السير ولواء الشوبك