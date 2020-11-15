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الأحد، 15-11-2020 03:04 م

إغلاق بلدية عجلون بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري- قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب، أن لجنة الأوبئة أغلقت بلدية عجلون لتسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في كوادر البلدية.

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وبين، اليوم الأحد، أن الإغلاق سيستمر لمدة يومين لغايات إجراء عملية التعقيم وأخذ العينات من كوادر البلدية.

 

واضاف ان فرق الاستقصاء الوبائي تواصل اخذ العينات العشوائية في مختلف مناطق المحافظة بالمؤسسات والمراكز الصحية والمحال من أجل التأكد من عدم انتشار الفيروس.


ودعا عناب إلى التعامل مع الحالة الوبائية بجدية والالتزام بالتعليمات والاجراءات الوقائية والصحية وأوامر الدفاع حفاظا على سلامة الجميع.


 




 

 


 

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